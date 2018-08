Zakrwawiony mężczyzna wbiegł do remizy. Za nim trzech mężczyzn z maczetami

Ranny mężczyzna szukał schronienia na terenie jednostki straży pożarnej w Poznaniu. Uciekał przed napastnikami, którzy chcieli go pobić. Najprawdopodobniej była to osoba z Ukrainy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 22 na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Poznaniu-Krzesinach. Zakrwawiony mężczyzna razem z dziewczyną wbiegł do jednostki strażaków, a tuż za nim dostało się trzech napastników z maczetami, którzy próbowali go pobić. Strażacy udzielili pomocy uciekającemu i wezwali policję.