Zakaz podróży z dziećmi? Europejska linia lotnicza zapowiedziała "strefę tylko dla dorosłych"

Atilay Uslu, założyciel holenderskiej linii lotniczej Corendon, przedstawił powody decyzji podjętej przez przewoźnika: "Staramy się odpowiadać na różne potrzeby naszych klientów. Jesteśmy pierwszą holenderską linią lotniczą, która wprowadziła strefę tylko dla dorosłych, ponieważ chcemy zapewnić spokój podróżującym, którzy go szukają. Uważamy również, że może mieć to pozytywny wpływ na rodziców podróżujących z małymi dziećmi. Będą mogli cieszyć się lotem, nie martwiąc się o to czy ich dzieci hałasują".