"Zajrzeli nawet do garnków". Szczegóły przeszukania przez ABW

- W domu Marcina Romanowskiego było tam siedmiu czy ośmiu agentów plus pani prokurator. Robili tzw. kipisz. Wyrzucali rzeczy z szafek, zaglądali do garnków, tam też mogą być schowane np. nośniki informacji. Przeszukanie było bardzo drobiazgowe, mimo że poseł wydał wszystkie dokumenty - mówił pełnomocnik byłego wiceministra sprawiedliwości o kulisach wtorkowego przeszukania przez ABW.

Lewandowski stwierdził również, że według jego wiedzy, funkcjonariusze ABW weszli we wtorek również do lokali, w których od lat nie przebywały osoby potencjalne związane z prowadzonym postępowaniem. - Skontaktował się ze mną mężczyzna, który od lat wynajmuje mieszkanie od członka rodziny jednej z osób związanych ze sprawą. Do niego również weszło ABW, agentom nie wystarczyła umowa najmu. To bulwersujące -stwierdził pełnomocnik Romanowskiego.