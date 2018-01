Zaginęły dwie nastolatki z Pomorza. Nagroda za pomoc

Trwają poszukiwania 16-letniej Kingi Kuling z Mezowa koło Kartuz oraz jej rówieśnicy Mai Grzymkowskiej z Gdyni. Wszystko wskazuje na to, że zaginięcia obu dziewczyn są powiązane. Rodzina Mai zapowiada nagrodę za pomoc w odnalezieniu nastolatki.

Nastolatkę podobną do Mai widziano ostatni raz na dworcu kolejowym Gdynia Główna w sobotę późnym wieczorem. Jak podaje "Dziennik Bałtycki", z nieoficjalnych informacji wynika, że Maja pojechała pociągiem do Kartuz, a stamtąd do koleżanki do Mezowa. Wszystko wskazuje na to, że to Kinga - druga z poszukiwanych.