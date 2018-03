Zaginęła 16-letnia Weronika Muniak. Szuka jej policja i internauci

Ostatni raz była widziana 1 marca w miejscowości Myślenice w województwie małopolskim. 16-letnia Weronika Muniak nie nawiązała też od tamtej pory kontaktu z rodziną.



"Nie można przejść obojętnie. Jesteście tutaj z całej Polski. Włączmy się wszyscy w poszukiwanie dziewczynki. To nie kosztuje was ani centa. Pomyślmy, co by było, gdyby to nas dotyczyło" - napisała jedna z użytkowniczek Twittera. Razem z innymi internautami udostępnia zdjęcia zaginionej dziewczyny.