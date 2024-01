Zacznie się w tym tygodniu. Nadchodzi duża zmiana w pogodzie

We wtorek zrobi się cieplej. Najwyższej temperatury spodziewać się można na zachodzie, około 7 st. C, w centrum około 3 st. C. Najchłodniej będzie n wschodzie oraz w kotlinach karpackich, około 0 st. C. Jednakże, temperatury powyżej 10 st. C. przyniesie dopiero środa