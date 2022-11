Zacharowa o duszach polskich polityków

Histeryczna reakcja Rosji

- Nie widzę żadnej wartości dodanej z obecności ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa w Polsce. Uważam, że decyzja, by nie przyjeżdżał do Polski na szczyt OBWE w Łodzi jest absolutnie trafna - ocenił we wtorek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.