Zacharowa grozi Polsce. "To bezpośrednio wciąga Warszawę w konflikt"

- Warszawa zamierza rozmieścić swoją infrastrukturę (w Ukrainie - przyp. red.), by wzmocnić polskie ugrupowanie, które zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami będzie znane jako Polska Legia Ochotnicza - powiedziała Maria Zacharowa cytowana przez prokremlowską agencję informacyjną RIA Novosti. - To, że jest to obarczone bezpośrednim zaangażowaniem Polski w konflikt ukraiński, nie przeszkadza nikomu w Warszawie, a tym bardziej w Kijowie - dodała.