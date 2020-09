Zabrze. Nowe miejsce dla 40 maluszków

Placówka mieści się w odrestaurowanym budynku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2. przeszedł on gruntowny remont. Prace kosztowały ponad 5 milionów złotych. Na realizację projektu miasto pozyskało dofinansowanie z rządowego programu "MALUCH+" 2019 w wysokości 879980 zł. Pozostała część kosztów pokryta została ze środków własnych miasta oraz z kilku innych źródeł zewnętrznych, w tym: Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Cieszę się, że oddajemy mieszkańcom do użytku kolejną filię żłobka. To inwestycja, która umożliwia stworzenie komfortowych warunków opieki nad dziećmi i pozwala wielu rodzicom na powrót do pracy. Dzięki wykonanemu remontowi przywróciliśmy także dawny blask obiektowi, który wpisuje się w sąsiedztwo pięknie zagospodarowanego placu Teatralnego w centrum naszego miasta – stwierdziła podczas uroczystego otwarcia prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.