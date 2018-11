Zabójstwo zaginionej Pauliny D. Tylko u nas kulisy zatrzymania Gruzina

Wirtualna Polska dotarła do szczegółów tajnej akcji zatrzymania Mamuka K. Gruzin jest podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny D. z Łodzi. Mężczyzna ukrywał się na Ukrainie. Wpadł w ręce policji, bo zalogował się na elektroniczną pocztę i na Facebooka.

- Liczyła się każda minuta. Nie można było dopuścić, by podejrzany dotarł do strefy działań wojennych na Ukrainie - mówi nam śledczy. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie w Kijowie. Z naszych informacji wynika, że polska prokuratura już wystąpiła do ukraińskich służb o zgodę na przewiezienie do łódzkiego aresztu. Ze strony polskiej policji całą akcję nadzorowali osobiście komendant główny Jarosław Szymczyk i jego zastępca Andrzej Szymczyk.