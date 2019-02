Zabójstwo Siergieja Skripala. Trzeci agent wciąż przebywa w Wielkiej Brytanii

Trzeci z oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU przerwał planowali wyjazd z Wielkiej Brytanii i pozostał w tym kraju. Mężczyzna udał się do Salisbury tego samego dnia, co dwaj inni agenci, którzy przeprowadzili zamach.

Mężczyzna, znany pod fałszywą tożsamością jako Siergiej Fiedotow, miał kupiony bilet na ten sam lot, co inni potencjalni zabójcy Siergieja Skripala. W przeciwieństwie do Anatolija Czepigi i Aleksandra Miszkina (przedstawianych odpowiednio jak Rusłan Boszyrow i Aleksandr Pietrow) nie wyleciał do Moskwy, co oznacza, że w dalszym ciągu może pozostawać na terenie Wielkiej Brytanii.