Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza. Nowe przypuszczenia

Cały czas nie wyjaśniono tajemnicy zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego. Nie znaleziono też jego ciała. Minister obrony Turcji Hulusi Akar powiedział w Halifax, że zabójcy mogli niezauważenie wywieźć z kraju jego rozczłonkowane ciało dzięki immunitetom dyplomatycznym.



Według "Washington Post", Turcy są zdania, że morderstwa dokonał specjalny, 15-osobowy zespół zabójców, przybyłych do Turcji specjalnie, by unicestwić dziennikarza.

Morderstwo miało trwać 7 minut. Według zapisu z nagrań wynika, że odcięto mu palce, głowę, a potem rozczłonkowano ciało. Jednym z morderców ma być doktor Salah Muhammad al-Tubaigy. Miał ciąć ciało dziennikarza, gdy ten jeszcze żył. W tym czasie słuchał muzyki, by zmniejszyć stres. Swoim "towarzyszom" radził to samo.

Chaszodżdżi zaginął we wtorek 2 października. Mężczyzna odwiedził konsulat w Stambule w celu załatwienia formalności w związku ze swoim nadchodzącym małżeństwem. Jak zeznała jego narzeczona, która czekała na niego przed budynkiem placówki, po wejściu do konsulatu dziennikarz już nie wrócił. Wcześniej zostawił jej telefon i polecił, by zadzwoniła do tureckich władz, jeśli nie wróci.