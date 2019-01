Zabójstwo Pawła Adamowicza. Stefan W. udaje? "Pomyślał: zabiję, przecież i tak za to nie odpowiem"

Eksperci są zgodni. W momencie ataku na Pawła Adamowicza Stefan W. był poczytalny. – Wszystko dokładnie zaplanował, nie ma mowy o tym, że nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi – mówi prof. Brunon Hołyst, kryminolog. – Problemy psychiczne to dla niego doskonałe alibi – podkreśla.

Stefan W. oskarżony o zabójstwo Pawła Adamowicza (East News, Fot: Wojciech Stróżyk)

Eksperci od lat zajmujący się przestępcami nie mają jednak wątpliwości. – Zabijając Pawła Adamowicza, był w pełni poczytalny. Nie ma mowy, że osoba z zaburzeniami psychicznymi w danej chwili jest w stanie przeprowadzić tak skomplikowaną i wymagającą skupienia akcję – uważa prof. Hołyst.

I dodaje: - Przecież to wymagało długiego planowania. Ten mężczyzna nabył specjalny nóż, wybrał odpowiednie słabo chronione miejsce i dobrą okazję, gdy uwaga ludzi była skupiona na ważnym wydarzeniu. Zdobył plakietkę dla mediów, by bez problemu poruszać się w rejonie sceny. Wyczekał do momentu aż rozbłysną światła, które oślepią wiele osób i zaatakował. A później ogłosił, co zrobił.

Akcja wymagała świadomości

Tak samo uważa były dyrektor Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. To wygląda jak przedstawienie, które ma nas zmylić. Dokonał strasznej rzeczy, którą zaplanował w najdrobniejszych szczegółach, a teraz mamy uwierzyć, że jest chory, ma zaburzenia? Może jakieś ma, ale na pewno nie w tamtym momencie. Taka akcja wymaga pełni świadomości i racjonalnego myślenia – mówi dr Paweł Moczydłowski.

W najbliższych dniach Stefan W. przejdzie badania, które przeprowadzą biegli psychiatrzy i psychologowie. Jeśli stan psychiczny mężczyzny wzbudzi ich wątpliwości, wystąpią o skierowanie go na obserwację w szpitalu psychiatrycznym.

Adwokat Stefana W. przyznał, że z mężczyzną jest utrudniony kontakt. – Nie chce komentować tego, co się stało w niedzielę. Mówi głównie o przeszłości – mówi mec. Damian Konieczny. Zapytaliśmy go, czy choroba psychiczna i niepoczytalność w chwili ataku na Pawła Adamowicza to element jego linii obrony. - Nie chciałbym odpowiadać na to pytanie – mówi tylko obrońca.

- Wiadomo już, że ten człowiek ma za sobą problemy psychiczne. Teraz to dla niego doskonałe alibi. Pomyślał: zabiję, przecież i tak za to nie odpowiem. Jestem przekonany, że teraz udaje. To doskonałe alibi, po które przestępcy bardzo często sięgają. Choć nie zawsze im się to udaje – mówi prof. Hołyst.

"Dlatego zginął Adamowicz"

W czasie gdańskiego finału WOŚP Stefan W. wbiegł na scenę. Ugodził nożem prezydenta Pawła Adamowicza, po czym z uniesionymi rękoma chodził po scenie, by w końcu dorwać się do mikrofonu i zabrać głos.

"Halo, halo! Nazywam się Stefan W. Siedziałem niewinny w więzieniu. Platforma Obywatelska mnie tam torturowała. Dlatego właśnie zginął Adamowicz" – krzyczał napastnik. Paweł Adamowicz zmarł w poniedziałek w gdańskim szpitalu.

