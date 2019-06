Zabójstwo Pauliny D. Podejrzany o morderstwo Gruzin próbował popełnić samobójstwo

39-letni Gruzin, Mamuka K., podejrzany o brutalne zamordowanie łodzianki Pauliny D., próbował popełnić samobójstwo. Dźgnął się ostrym przedmiotem w brzuch. Nie przeszkodzi to jednak w jego ekstradycji. Mężczyzna jest już w rękach polskich policjantów, którzy przetransportują go do kraju.

Mamuka K., podejrzany o zabicie łodzianki Pauliny D., jest już w drodze do Polski (Policja)

Jak informuje RMF FM, powołując się na źródła w ukraińskich służbach, Gruzin targnął się na swoje życie podczas wtorkowej rozprawy ekstradycyjnej. Szybka reakcja konwojentów i służb medycznych sprawiła, że samobójcza próba okazała się nieskuteczna.

- Podczas posiedzenia sądu mężczyzna ranił się ostrym przedmiotem w brzuch. Natomiast jego życiu nic już nie grozi i trwają formalne przygotowania do tego, by go wydać do Polski - poinformowały ukraińskie służby.

Proces ekstradycji po wtorkowym orzeczeniu sądu przebiegł błyskawicznie. Polska policja, na swoim profilu na Twitterze poinformowała, że Mamuka K. jest już w jej rękach. "W specjalnym konwoju transportowany jest z Ukrainy do Polski, gdzie odpowie za zabójstwo" - poinformowali.

Według informacji PAP Gruzin jest już na pokładzie samolotu, którym przyleci do Polski.

Do brutalnego zabójstwa 28-letniej Pauliny D., mieszkanki Łodzi, doszło 20 października ubiegłego roku. Na ciele ofiary stwierdzono ślady pobicia i rany kłute szyi. Mamuka K. uciekł na Ukrainę. Policja zatrzymała go 1 listopada w Kijowie. Wcześniej w tej sprawie, pod zarzutem składania fałszywych zeznań, aresztowano trzy osoby. To 44-letnia obywatelka Białorusi oraz dwóch Gruzinów.

