Zabójca Pawła Adamowicza narzeka na warunki w więzieniu. Wyciekła korespondencja

Wciąż nie wiadomo, co dalej ze Stefanem W. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Co więcej, oskarża innych i domaga się odszkodowania. Napisał o tym w liście do brata.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Są nowe informacje ws. Stefana W. (East News, Fot: Piotr Hukało)

Zabił Pawła Adamowicza na oczach tłumu - na scenie podczas światełka do nieba na finale WOŚP. Stefan W. nie przyznaje się jednak do winy, za to oskarża innych i narzeka.

Wynika to z korespondencji, do której dotarł "Super Express". W liście do brata Stefan W. pisze, że jest w złym stanie psychicznym, jest nieodpowiednio traktowany i chce przeniesienia z celi "N" (dla szczególnie niebezpiecznych więźniów) do normalnej.

Jako winnych śmierci Pawła Adamowicza wskazuje sąd, prokuraturę i Służbę Więzienną. Wcześniejsze, jego zdaniem niesprawiedliwe, skazanie go za napady z bronią w ręku, spowodowały, że "stał się wariatem". Stefan W. nie tylko narzeka, ale domaga się też odszkodowania.

Zobacz też: Abp Jędraszewski ze wsparciem Episkopatu. Komentarz Krzysztofa Śmiszka

Przypomnijmy, że trafił do aresztu 14 stycznia 2019 r., dzień po ataku na Pawła Adamowicza. Śledztwo trwa, przesłuchiwani są więźniowie. Stefan W. został uznany za niepoczytalnego.

Źródło: se.pl