Żabka otworzyła sklep zasilany w 100% zieloną energią. Fotowoltaika i wykorzystanie technologii kropek kwantowych, podłoga kinetyczna zamieniająca kroki w energię, kostka antysmogowa uzupełniona zieloną ścianą roślin pochłaniającą kurz i smog – to tylko niektóre z innowacyjnych rozwiązań, jakie zostały zastosowane w Żabce przy ul. Lewandów 46H w Warszawie. Przed sklepem znajduje się także EKOmat oraz stacja ładowania aut elektrycznych. Nowoczesny sklep Żabka (Materiały prasowe) Żabka zaprezentowała jak może wyglądać przyszłość zastosowania proekologicznych rozwiązań w handlu. Sklep naszpikowany wieloma innowacjami jest już otwarty dla klientów. Placówka jest swoistym laboratorium, w którym testowane będą innowacyjne na skalę światową rozwiązania jak kropka kwantowa i podłoga kinetyczna. – Żabka to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci handlowych w Europie, ale tylko dzięki odpowiedzialnemu rozwojowi możemy budować naszą wspólną przyszłość. Zmieniliśmy format sklepów, przeszliśmy transformację cyfrową, ale odpowiedzialność za środowisko jest dla nas równie ważne. Troszczymy się o ludzi i ich otoczenie, dlatego wspólnie z naszymi franczyzobiorcami, pracownikami oraz klientami podejmujemy inicjatywy proekologiczne w obszarach zielonej energii i transportu, czystego powietrza i gospodarki o obiegu zamkniętym. Przykładem takiego projektu jest pierwsza, w 100% zasilana zieloną energią Żabka, którą otworzyliśmy w Warszawie. Sklep będzie pełnił rolę naszego laboratorium, w którym zamierzamy testować przyjazne środowisku rozwiązania, pokazując w jakim kierunku będzie rozwijać się przyszłość handlu – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu firmy Żabka Polska. Żabka - zielona z natury Zielona Żabka Technologie zastosowane przez Żabkę w sklepie na warszawskiej Białołęce skupiają się wokół czterech filarów, takich jak: zielona energia, drugie życie, czyste powietrze i zielony transport. - Zainstalowaliśmy w sklepie i w jego otoczeniu ok. 20 różnorodnych rozwiązań sprzyjających środowisku. Są to między innymi: pionierskie rozwiązania, takie jak podłoga kinetyczna czy szyby z kropkami kwantowymi pozyskujące energię z promieni słonecznych. Staraliśmy się również wyposażyć sklep w jak najbardziej ekologiczny sposób – wykorzystaliśmy w nim meble z recyklingu czy zbudowaliśmy ścianę z butelek z plastiku zebranych przez osoby pracujące przy tym projekcie. Jako pierwsi testujemy te rozwiązania nie tylko w handlu, ale i na świecie. Liczymy, że sklep, który już wcześniej był chętnie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców, teraz dodatkowo zasieje w nich ciekawość i zachęci do proekologicznych działań. Będą oni mogli nie tylko zobaczyć zastosowane w sklepie rozwiązania, ale także, jak w przypadku EKOmatu, stacji napraw rowerów czy ławki solarnej z nich skorzystać– dodaje Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu firmy Żabka Polska. Zielona energia Energetyka węglowa emituje olbrzymie ilości dwutlenku węgla. Ta sama ilość energii ze słońca zostawia ok. 17 razy mniejszy ślad węglowy niż prąd z paliw kopalnych, dlatego prąd w Żabce przy ul. Lewandów pochodzi w 100% z odnawialnych źródeł, a przede wszystkim z energii słonecznej, która dzięki magazynowaniu działa całą dobę niezależnie od pogody, oraz z farmy wiatrowej Wierzcholas. Na dachu sklepu zamontowano 40 paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo placówka korzysta z technologii kwantowej – kropki kwantowe są elementem sklepowych szyb. Dzięki nim można pozyskać energię słoneczną, padającą na przezroczyste na pierwszy rzut oka okna oraz w sposób naturalny oświetlić sklep. Rozwiązanie to Żabka będzie posiadać, jako nieliczna spółka na świecie – obecnie sieć będzie trzecim podmiotem w skali świata i drugim w Polsce. Nigdzie w Polsce nie znajdziemy też podłogi kinetycznej, zamieniającej każdy wykonany na niej krok w energię elektryczną. Energia pochodząca z kroków wykonanych po zamontowanej w placówce posadzce kinetycznej wspomaga zasilanie zainstalowanych w sklepie urządzeń. Podłoga w Żabce wykorzystuje nowoczesną technologię płyt naciskowych, która zamienia każdy krok w przyjazną środowisku energię. To druga taka instalacja w sieci handlowej w Europie. Inteligentne drzwi lodówki to innowacyjne rozwiązanie technologiczne, wyprodukowane specjalnie dla Żabki. Ograniczają one ilość ulatniającej się energii. Wystarczy przyłożyć dłoń i żaluzjowe drzwi otworzą się – to wielka wygoda, a jednocześnie oszczędność energii. W sklepie są także inteligentne etykiety elektroniczne, tzw. cenówki, oraz inteligentne ekrany digital signage, będące cyfrowym odpowiednikiem dotychczas stosowanych plakatów. Oba rozwiązania zasilane są zieloną energią, dodatkowo pozwalają na oszczędność papieru. Z zielonej energii mogą bezpośrednio korzystać również klienci sieci – przed sklepem stanęła ekologiczna ławka solarna, dzięki której można naładować swój telefon. Rocznie panele słoneczne ławki produkują 80 kWh energii – to 16 tys. godzin ładowania standardowego smartfona. Drugie życie W 1980 r. w Polsce na osobę przypadało 2,5 tys. m3 wody zdatnej do picia, a w ostatnich latach poziom ten spadł nawet do 1,1 tys. m3. Susze, wysychające jeziora i rzeki to bardzo możliwy scenariusz w przyszłości. Dlatego Żabka oszczędza wodę, montując w sklepie perlatory, pozwalające zmniejszyć zużycie wody nawet o 50%. Pod budynkiem znajduje się także 2200-litrowy zbiornik na deszczówkę. Dodatkowo, gdzie tylko to możliwe, woda w sklepie trafia do obiegu zamkniętego – gdy nie pada deszcz, to właśnie wodą deszczową ze zbiornika i ze sklepu podlewane są przysklepowe rośliny. W Żabce zastosowano także ścianę do pomieszczenia technicznego z 1000 butelek PET po napojach (to aż 14 kg plastiku), zebranych przez projektantów sklepu. Również stojące w placówce meble i sufit mają ciekawą historię – wykonano je z materiałów recyklowanych przy ograniczaniu paliw kopalnych. Sam proces produkcji wykorzystuje odpady powstałe przy obróbce drewna w technologii, która wytwarza minimalną ilość dwutlenku węgla. Papierowe kasetony na produkty są zrobione z makulatury, która również przeżywa swoje drugie życie. Sieć Żabka wdraża gospodarkę obiegu zamkniętego, zachęcając także klientów, by dawali opakowaniom drugie życie, dlatego przed sklepem na ul. Lewandów nie mogło zabraknąć EKOmatu- urządzenia do zbiórki butelek i puszek Z zebranych w ten sposób zużytych, pustych butelek powstaną nowe, które mają o 33% mniejszy od tradycyjnego opakowania ślad węglowy. Co więcej – dzięki temu mniej plastiku trafi na wysypiska. Czyste powietrze W miastach często ciężko się oddycha, a smog stanowi olbrzymie zagrożenie dla zdrowia. Dlatego Żabka chce ograniczyć ilość pyłów i szkodliwych substancji, które trafiają do atmosfery. Świetną metodą oczyszczania powietrza są rośliny. Wertykalny ogród Żabki produkuje tlen, pochłania szkodliwe związki z powietrza oraz kurz i do tego przepięknie wygląda. Rośliny rosną tuż przy parkingu i pochłaniają do 85% spalin, które inaczej trafiłyby do atmosfery. W połączeniu z działaniem antysmogowej kostki brukowej daje to efekt czystego powietrza. Ułożona przed sklepem antysmogowa kostka brukowa posiada fotokatalityczną powierzchnię składającą się z nanocząsteczek dwutlenku tytanu. Kostka zmniejsza w okolicy stężenie tlenków azotu w powietrzu średnio o ok. 50% w porównaniu z asfaltem. Zielony transport Żabka promuje ideę Smart City i wyciąga pomocną dłoń do kierowców aut elektrycznych, udostępniając im stację ładowania pojazdów. Użytkowanie samochodu ładowanego zieloną energią (z farmy wiatrowej Wierzcholas) emituje 3 razy mniej dwutlenku węgla niż jazda podobnym autem z silnikiem diesla. W sklepie udostępniono dwa punkty ładowania o mocy 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 22 kW prądem zmiennym (AC). Sieć nie zapomina także o rowerzystach – przecież rower to najbardziej ekologicznym i zdrowy środek transportu! Znajdująca się obok sklepu stacja naprawy rowerów pozwoli szybko wyregulować hamulce i przerzutki, napompować koła, a także dokonać awaryjnych napraw. Szczegółowy mechanizm działania wszystkich zastosowanych w sklepie rozwiązań można znaleźć na stronie www.zabka.pl/zielona-z-natury . Żabka wierzy, że życie ludzi w przyszłości zależy od każdej małej decyzji podjętej tu i teraz. Dlatego sieć stara się nie tylko zmieniać siebie, ale także włączać do zmiany franczyzobiorców, klientów i interesariuszy. Ekologia jest elementem DNA firmy, a zielona agenda jednym z ważnych filarów jej rozwoju. Realizowane przez Żabkę inicjatywy prośrodowiskowe koncentrują się na oszczędności energii, gospodarce o obiegu zamkniętym i zmniejszeniu śladu węglowego. Działania sieci zostały docenione m.in. certyfikatem ISO14001 w zakresie zarządzania środowiskowego oraz szczególnie rzadkim wśród polskich firm, ISO50001 w zakresie zarządzania energią.