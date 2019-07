Zabił kolegę podczas gry w pokera. Irlandzki sąd ogłosił wyrok na Polaku

Irlandzki sąd wymierzył Tomaszowi P. karę 9 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany za zabójstwo swojego współlokatora, na którego wściekł się podczas gry w pokera.

Mężczyzna przyznał się do winy. Podczas rozprawy sądowej 39-letni Tomasz P. potwierdził, że 1 stycznia 2018 roku śmiertelnie dźgnął nożem swojego rodaka Marka. Sędzia początkowo chciała ukarać go trzynastoma latami więzienia. Jednak ze wzlgędu na to, że oskarżony przyznał się do stawianych mu zarzutów, wyrok zmniejszono o cztery lata.