Zabawna wymiana zdań na antenie. "Wow"

Włodzimierz Czarzasty był gościem audycji na antenie Polskiego Radia 24. W pewnym momencie prowadzący wygłosił tyradę o bezstronności dziennikarskiej. Reakcji szefa SLD można było się spodziewać.

Szef SLD stwierdził, że nie chce wchodzić w polemikę, ale ripostę miał już gotową. - Ale ładnie to powiedziałem - powiedział zadowolony z siebie prowadzący - Tak, ale usłyszeć to w Polskim Radiu albo w Telewizji Polskiej to "wow". Radziłbym to stosować - odparł Czarzasty.