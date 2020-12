Za co Polacy pokochali kapsułki do kawy? Sprawdzamy!

Wielu Polaków nie wyobraża sobie dnia bez kawy, a nawet kilku jej filiżanek bądź kubków. W wielu domach ekspresy na kapsułki stanowią nieodłączny element wyposażenia kuchni. Ten sposób przygotowywania kawy zdecydowanie należy do najwygodniejszych. Kapsułki do kawy polubiliśmy jednak także z wielu innych powodów. Oto one!

Ekspres na kapsułki – twój domowy barista

Któż z nas – miłośników kawy – nie marzy o własnym domowym bariście? Ekspresy na kapsułki doskonale wywiązują się z tej roli! Pospieszne poranki stają się łatwiejsze, gdy zaledwie kilka chwil dzieli użytkownika od ulubionego, pysznego napoju. Nowoczesna technologia sprawia, że urządzenia są niezwykle proste w obsłudze, a kawa jest przygotowywana praktycznie za jednym kliknięciem. Ciśnienie 19 bar, znane np. z ekspresów do kawy oferowanych przez Nespresso, pozwala w ciągu kilku sekund delektować się ulubionym i pełnym smaku intensywnym espresso bądź tradycyjnym lungo.

Domowy barista, w role którego wpisują się ekspresy na kapsułki, świetnie obsłuży również odwiedzających dom przyjaciół i rodzinę. Aby uniknąć bałaganu, warto postarać się o urządzenie wyposażone w obszerny pojemnik na zużyte kapsułki. Na rynku znajdziemy także ekspresy na kapsułki uzupełnione o spieniacz do mleka – ich wybór to nie tylko ogromna wygoda, ale również mnóstwo możliwości w zakresie przygotowywania wymyślnych kawowych przepisów!

Esencja smaku i aromatu ukryta w kapsułce

Kapsułki do kawy stanowią prawdziwą skarbnicę smaków i aromatów, co doceniają koneserzy tego energetycznego napoju! Za wszystko odpowiada staranny proces produkcji. Ziarna zebrane w optymalnym momencie, a następnie odpowiednio palone i zmielone gwarantują najwyższą jakość. Następnie kawa trafia prosto do hermetycznie zamkniętych kapsułek. Dzięki temu nie traci niczego ze swoich doskonałych właściwości.

Niewielkie opakowanie zawiera esencję tego, co najbardziej kochamy w kawie. Idealnie odmierzona dawka zmielonych ziaren poddana jest wysokiemu ciśnieniu, co przekłada się na smak i zapach napoju, który w niczym nie ustępuje kawie serwowanej w kawiarni. Poza tym inwestycja w ekspres do kawy i kawa w kapsułkach, z której możemy korzystać we własnym domu to krok w stronę oszczędności – w wielu przypadkach jej koszt okazuje się niższy niż w kawy podawanej w lokalach.

Podróże szlakiem kawy bez wychodzenia z domu!

Kawosze, którzy wybierają ekspresy na kapsułki doceniają ponadto ogromną różnorodność dostępnych wariantów kaw. Spośród kilkudziesięciu rodzajów dostępnych na rynku kapsułek bez trudu znajdziemy przynajmniej kilka idealnie spełniających nasze oczekiwania pod względem smaku i aromatu kawy.

Każdy, kto choć trochę interesuje się pochodzeniem kawy, doskonale wie, że na smak napoju ogromny wpływ mają klimat i gleba w miejscu upraw. Kapsułki skrywające zmielone, dokładnie wyselekcjonowane ziarna pochodzące z różnych stron świata, zawierają mieszanki, pomiędzy którymi da się wyczuć subtelne, ale jakże istotne dla każdego konesera różnice. To kolejna zaleta tego rozwiązania, które umożliwia odkrywanie nowych smaków i aromatów!

Zapomnij o rozsypanej i zwietrzałej kawie!

Zastanawiając się nad zaletami kapsułek do kawy nie sposób pominąć komfortu, jaki wiąże się z ich użytkowaniem. W przypadku większości ekspresów wystarczy umieścić wybraną kapsułkę w przeznaczonym do tego miejscu, wcisnąć odpowiedni przycisk lub ustawić dźwignię w odpowiedniej pozycji i… gotowe! Ulubiona kawa będzie gotowa w ciągu kilku chwil, a wszystko to bez konieczności odmierzania proporcji, ryzyka rozsypania kawy i przy zachowaniu jej pełnych walorów.

Renomowani producenci, tacy jak Nespresso, dbają o to, aby chronić kawę przed działaniem czynników zewnętrznych. Hermetycznie zamknięte kapsułki do kawy nie tylko uniemożliwiają jej rozsypanie, ale także zabezpieczają kawę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych – np. powietrza czy wilgoci. To gwarancja idealnego smaku i aromatu za każdym razem!