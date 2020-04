Z radiowej "Trójki" odchodzi Dariusz Bugalski i Paweł Drozd. W poniedziałek złożyli wymówienia

Dariusz Bugalski o swoim odejściu z radiowej Trójki poinformował w poście opublikowanym na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zamieścił tam też nagranie, w którym tłumaczy, że ostatnie lata pracy w radiowej "Trójce" były wyjątkowe trudne, a decyzję o odejściu podjął, by "być w zgodzie z sobą". Powiedział też, że cały czas kibicuje zarówno dziennikarzom, którzy nadal pracują przy ul. Myśliwskiej jak i tym byłym dziennikarzom "Trójki", którzy zaangażowali się w powstanie nowej stacji "Radio Nowy Świat". Z nagranie jednak wynika, że nie dołączy on do jego zespołu, a o swoich dalszych planach zawodowych ma poinformować we wtorek rano, również w mediach społecznościowych. W ciągu kilku godzin od ogłoszenia tej decyzji, pod postem pojawiło się blisko 300 komentarzy, w większości wspierających dziennikarza. Post został też udostępniony prawie 200 razy.