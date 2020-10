XX DZIEŃ PAPIESKI

W tym roku pod hasłem „Totus Tuus” obchodzony będzie jubileuszowy XX Dzień Papieski. 11 października to okazja do wsparcia zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową w kraju i środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski. To dzień radości, pamięci o Papieżu Polaku, w łączności z obecnym Ojcem Świętym. Tego dnia Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i jej sympatycy organizują liczne atrakcje – tzw. miasteczka rodzinne z loteriami fantowymi, konkursami i zabawami dla najmłodszych, koncerty, sztuki teatralne i biegi papieskie. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego – to wezwanie biskupie Karola Wojtyły oznaczające „Cały Twój” i wyrażające Jego pełne zaufanie wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. W trudnym okresie zagrożenia pandemią, która wywołuje wiele lęków o naszą przyszłość indywidualną i społeczną osoba św. Jana Pawła II pełna ufności, otwartości na każdego człowieka może pomóc nam odzyskać nadzieję i ułatwić wychodzenie z wszelkiego rodzaju kryzysów. Podczas Dnia Papieskiego odbywa się zbiórka na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Z wsparcia „Dzieła” korzysta rocznie blisko 2 tys. osób z całej Polski. Stypendia przyznawane są już od VII klasy szkoły podstawowej i mogą być kontynuowane aż do zakończenia studiów. Przez 20 lat działalności Fundacja pomogła ukończyć studia tysiącom młodych ludzi. Oprócz październikowej zbiórki „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać przez cały rok przelewając dowolną kwotę na numer rachunku 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.