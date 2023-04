Xi zmienia front. "Wyraził gotowość" ws. obietnicy dla Zełenskiego

W zeszłotygodniowym wywiadzie z Associated Press Zełenski przyznał, że chciałby zaprosić Xi Jinpinga do Kijowa. - Jesteśmy gotowi, by go tu zobaczyć - powiedział. - Chcę z nim porozmawiać. Miałem z nim kontakt przed wojną. Przez cały ostatni rok, odkąd trwa wojna, już nie rozmawialiśmy - dodał.