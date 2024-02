Wywołał Brauna do tablicy. Natychmiastowa reakcja posła

- Kiedy pan minister Bodnar zaczął swoje wystąpienie, z ław Konfederacji, konkretnie z ust posła Brauna, usłyszeliśmy okrzyk "totalniak z uśmiechem" i ten okrzyk nawiązywał do akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Panie pośle Braun, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w związku z decyzją Instytutu Pamięci Narodowej, jak się pan domyśla, nie jest to instytucja w żadnym wymiarze podlegająca ministrowi Bodnarowi, wkroczyła do akcji ze względu na domniemane przestępstwo polegające na kłamstwie oświęcimskim. Pan jest ostatnią osobą na tej sali, której musiałbym tłumaczyć, czym jest kłamstwo oświęcimskie i tego typu przestępstwa - mówił Donald Tusk.