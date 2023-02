Wytknął to Niemcom. Zaskakujące słowa Sikorskiego

Ucierpiał wizerunek Niemiec

Zwłoka w przekazywaniu broni Ukrainie wynika zdaniem Sikorskiego z sytuacji w niemieckiej polityce wewnętrznej. - Myślę, że kanclerz stara się pozyskać swoich wyborców w tempie, które jest dla nich do zaakceptowania. To tempo nie przystaje jednak do szybkości wydarzeń w Ukrainie, a to wpływa negatywnie na wizerunek Niemiec w świecie - podkreślił europoseł PO.