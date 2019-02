Wyrok za molestowanie kilkumiesięcznego dziecka

34-letni Tomasz W. wykorzystywał seksualnie swoją kilkumiesięczną córkę. Zapadł wyrok w tej bulwersującej sprawie.



Tomasz W. został skazany m.in. za to, że między czerwcem a grudniem 2017 roku przemocą doprowadził swoją kilkumiesięczną córkę do obcowania płciowego - informuje RMF FM. Wiadomo, że dziecko miało wówczas ok. pół roku.