"Na terytorium naszej Ojczyzny - Republiki Baszkirii - na rozkaz Moskwy odbywa się ukryta czystka ludności rdzennej. Wsie baszkirskie i tatarskie zamieniono w 'bazę zasobów do mobilizacji'. Nasi ludzie zostają zabrani na niesprawiedliwą, drapieżną i zagraniczną wojnę. Tragedii można było uniknąć, gdyby miejscowi posłowie i urzędnicy nie pospieszyli z fanatyzmem, by wykonać polecenia zrozpaczonego starego cara. Ceną tej uległości są góry trupów. Baszkiria zajmuje pierwsze miejsce w regionie Wołgi pod względem liczby zabitych w tej wojnie. (...) Odpowiedzialność za to, co się dzieje, spoczywa nie tylko na Moskwie, ale także na każdym z was – tych u władzy, którzy bezgłośnie kręcą rączką maszynki do mięsa. Jesteście mordercami, katami i rzeźnikami Baszkirii!" - napisali członkowie ruchu.