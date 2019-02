Wypłynęła rozmowa wicedyrektora szpitala z rezydentem. Tomasz Latos: nie będę bronił żadnego z nich

Rezydent bydgoskiego szpitala ujawnił nagranie rozmowy z wicedyrektorem placówki. Został wezwany, bo skarżył się na organizację pracy. Padły wulgaryzmy i grożby. - Wszystko mi się nie podoba - ocenia w rozmowie z WP poseł PiS, lekarz Tomasz Latos.

Do sieci trafiło nagranie rozmowy, która odbyła się 21 stycznia. Na stronie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy znajdziemy też stenogram. Czytamy w nim, że Bartosz Białek, rezydent i przewodniczący bydgoskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, został zaproszony na rozmowę do Zbigniewa Sobocińskiego, wicedyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Zawiadomienie wicedyrektorowi szpitala się nie spodobało. Powiedział rezydentowi, że "pomyliła mu się rola w szpitalu", bo to nie on nim zarządza. Z kolei Białek zaznaczył, że jako przewodniczący związku zawodowego ma obowiązek zgłaszać możliwe nieprawidłowości. Według Sobocińskiego, rezydent ma jedynie obowiązek się uczyć.

"Dyrektora szpitala obowiązkiem jest zabezpieczyć ciągłość diagnostyczno-leczniczą pacjentów. (…) I pana g...o to interesuje, jakimi sposobami to robi. (…) Ja bardzo chętnie pana pożegnam z tego szpitala z jednego prostego punktu. (…) Dezorganizacja pracy szpitala. Brak odpowiedzialności za losy pacjentów. (…) Pan się wpi...ala nie w to, co potrzeba. Ja się zastanowię (…) jak panu ulżyć w specjalizacji. (...) Ja sobie nie życzę, żeby taki człowiek pracował w tym szpitalu. (...) Ja pana z paragrafu po prostu wyrzucę. (...) Ja się zastanowię, jak cię zwolnić" - brzmi fragment rozmowy.