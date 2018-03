Wypadek z udziałem policyjnego auta. Komendant wracał z imprezy?

Pojawiają się nowe fakty w sprawie styczniowego wypadku w Tarnowie z udziałem policyjnego samochodu. - Nie mam nic do ukrycia. W ubiegłym roku mieliśmy 50 kolizji i nie było takiego zainteresowania jak tą jedną – twierdzi szef policji Mariusz Dymura.

Kolejne wątpliwości w sprawie wypadku (WP.PL)

Ponad miesiąc temu doszło do wypadku policyjnego samochodu komendy w Tarnowie. W nocy z piątku 26 stycznia na sobotę 27 stycznia w okolicach Okocimia pod Brzeskiem na łuku drogi krajowej numer 75 czołowo zderzyły się dwa samochody marki Volkswagen Passat.

Jeden z nich był nieoznakowanym, luksusowym volkswagenem passat highline 1.8 TSI. Okazało się, że pojazd należy do tarnowskiej policji. Został kupiony w grudniu 2017 roku przez Urząd Miasta Tarnowa, który przekazał 100 tys. złotych. Resztę kwoty - czyli prawie 18 tys. złotych - dało starostwo powiatowe. Reprezentacyjne auto miało służyć przede wszystkim tarnowskiemu komendantowi Mariuszowi Dymurze. W czasie wypadku drugim pojazdem kierował Stanisław K., emeryt z Brzeska.

W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratury oraz wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Oficjalnie podawana jest informacja że w wyniku zderzenia czołowego policyjny passat ma wgniecenia w lewym przednim rogu i na wysokości tylnego nadkola oraz wyrwane koło i uszkodzenie układu kierowniczego.

Jednak jak zauważa "Gazeta Wyborcza", tarnowska policja, mówiąc o styczniowym incydencie z Okocimia, nie używa słowa "wypadek". – To kolizja, nikt nie ucierpiał, więc nie możemy mówić o wypadku – mówi w rozmowie z dziennikiem rzecznik Paweł Klimek. Śledczy z kolei wykazują, że doszło do lekkich potłuczeń. Zdaniem prokuratury obaj kierowcy nie wymagali hospitalizacji i mieli opuścić szpital jeszcze tej samej nocy.

Wizyta policjantów

Dyspozytor z powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" podał, że u jednego pacjenta odnotowano urazy głowy i kolan. Z kolei drugi doznał urazów kolana, lewej dłoni oraz kręgosłupa. - Dwie osoby trafiły do szpitala. Co dalej działo się z poszkodowanymi, tego nie wiemy - podkreślał dyspozytor.

Jednak "GW" dotarła do źródeł w tarnowskiej policji. Okazuje się, że zdarzenie przedstawia się zupełnie inaczej.

– Oficjalna wersja niewiele ma wspólnego z prawdą. Po wypadku mężczyzna cywilnego samochodu trafił na stół operacyjny. Co ciekawe, na drugi dzień w brzeskim szpitalu zjawili się policjanci. Wówczas nic nie wskórali, bo nie dopuszczono ich do chorego. Zjawili się trzeciego dnia i zabrali go do sali. Po dwugodzinnej rozmowie mężczyzna poprosił o wypis. Powtarzał, że nie uległ wypadkowi, tylko przewrócił się w innym miejscu – podaje informator "Gazety Wyborczej".

"Dziwna historia"

Tę wersję potwierdza jeden z pracowników szpitala w Brzesku. – Rzeczywiście, to była dziwna historia. Pacjent trafił do nas karetką, przeszedł operację. Potem policjanci bardzo się nim interesowali. Po wyjściu ze spotkania twierdził, że przewrócił się na schodach – dodał

Sam zainteresowany - Stanisław K., emeryt z Brzeska - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że "jego to nie dotyczy, bo nie miał wypadku samochodowego". Twierdzi, że przewrócił się, trafił do szpitala, teraz przechodzi rehabilitację.

Na pytanie, czy policjanci odwiedzili go w szpitalu, rozmówca nerwowo potwierdził to spotkanie. – Ale nie w tej sprawie. W mojej prywatnej. Goście mnie kiedyś pobili... – mówił Stanisław K.

Tak samo twierdzi tarnowska policja. – Policjanci wykonywali tam czynności, ale wobec całkiem innego postępowania. Na pewno nie dotyczyło to wypadku – informuje Ewelina Buda, rzeczniczka prasowa policji w Brzesku. Nie wiadomo, dlaczego funkcjonariusze odwiedzili Stanisława K. w szpitalu Policja odmawia komentarza w tej sprawie.

"Blue taxi"

Warto zaznaczyć, że samochód należący do komendy policji w Tarnowie znajdował się nocą w sąsiednim powiecie brzeskim.

Jak wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej", autem przemieszczali się wysoko postawieni policjanci. – Byli na imprezie w Otfinowie. Organizował ją policjant, który niedawno awansował. Potem pojechali do bacówki w Iwkowej. Stamtąd odwieźli do domu w Porębie Spytkowskiej emerytowanego policjanta. Od niego chcieli pojechać do lokalu nieopodal Browaru Okocim. Nie dojechali, bo się roztrzaskali – podaje informator "GW".

– To typowe wykorzystanie służbowego auta do celów prywatnych. W policji mówi się na to "blue taxi", nie wyszłoby nic na jaw, gdyby nie to zderzenie – dodaje.

"Gazeta Wyborcza" ustaliła również, że wypadku w samochodzie policyjnym uczestniczył komendant z Tarnowa. Co ciekawe, po incydencie w Okocimiu komendant Mariusz Dymura poszedł na urlop.

– Absolutnie w tym temacie nic nie powiem ze względu na prowadzone czynności – stwierdza w rozmowie z dziennikarzami. – Dostaliście informacje od prokuratury, kto był na miejscu. Nie mam nic do ukrycia. W ubiegłym roku mieliśmy 50 kolizji i nie było takiego zainteresowania jak tą jedną – dodaje.