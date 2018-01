Wypadek w Toruniu. Pojawiło się drastyczne wideo z monitoringu

Najpierw na Youtube, potem także na Facebooku, ktoś udostępnił nagranie z uderzenia mercedesa w pieszych na Szosie Lubickiej w Toruniu.

W zespole prasowym toruńskiej komendy usłyszeliśmy, że nikt wideo oficjalnie nie udostępniał. Choć nagrania z wypadków mają, naszym zdaniem wartość edukacyjną i prewencyjną, ze względu na jego niezwykle drastyczny charakter, sami tego konkretnego nie zamierzamy pokazywać. Osoba, która wrzuciła film do sieci, wkrótce usunęła go z Youtube - zauważa serwis ototorun.pl. Wideo jednak zaczęło już krążyć po innych portalach. Zarejestrowany przez monitoring wypadek skopiowano nagrywając z ekranu innego urządzenia. Można go zobaczyć m.in. tutaj.