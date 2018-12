Wypadek w Łódzkiem. Bus zderzył się trzema autami, dwie osoby ranne

Do wypadku doszło po południu na drodze krajowej nr 74 w Jaksonku w Łódzkiem. Dwie osoby zostały ranne po tym jak bus zderzył się z trzema autami. Jak informuje RMF FM, droga jest całkowicie zablokowana, wprowadzono objazdy.

Jak podaje radio, służby wprowadziły objazd przez Sulejów do Prymusowej Woli, dalej drogą powiatową przez Psary, Alfonsów do miejscowości Paradyż.

Warto zaznaczyć, że w sobotę rozpoczyna się meteorologiczna zima, która może wdać się we znaki mieszkańcom wielu regionów Polski we znaki, przynosząc bardzo niskie temperatury. Do końca dnia w województwie łódzkim mogą wystąpić słabe opady marznącego deszczu lub mżawki. Może to spowodować gołoledź na drogach.