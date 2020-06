Wypadek samochodu SOP. Policja ustala okoliczności

Samochód należący do SOP to mercedes bus, z kolei rodzina podróżowała osobowym oplem.

- W samochodzie technicznym, podróżowali funkcjonariusze SOP. Jechali jako pojazd uprzywilejowany, mieli włączoną sygnalizację i oznakowania. Niestety, doszło do uderzenia w tył samochodu osobowego, którym podróżowała rodzina z dziećmi. Do zdarzenia doszło podczas skrętu samochodowego w lewo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pojawiła się karetka pogotowia, która przebadała rodzinę i dzieci. Nie było konieczności przewiezienia uczestników kolizji do szpitala. Funkcjonariuszom SOP również nic się nie stało. Przesiedli się do innego samochodu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik SOP Bogusław Piórkowski.