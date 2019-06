Wypadek na Pikniku Lotniczym w Płocku

Samolot wykonujący akrobacje na Pikniku Lotniczym w Płocku uderzył wpadł do rzeki. Trwają poszukiwania pilota.

Do zdarzenia doszło około godz. 10:55. Na miejsce w ciągu kilkunastu sekund dopłynęły łodzie straży pożarnej i WOPR. Do wody zeszli płetwonurkowie, którzy zabezpieczali imprezę i byli przygotowani do natychmiastowej interwencji.