Wypadek na DK 53 Szczytno-Rozogi. Dachował radiowóz. Nie żyje policjant

Tragiczny wypadek w województwie warmińsko-mazurskim. Dwaj policjanci jechali ze Szczytna do Rozóg na kontrolę autokaru. Jeden z nich zmarł, drugi jest ranny.

Ranny mężczyzna z obrażeniami nóg trafił do szpitala, podało RMF FM. Drugi z pasażerów radiowozu, mimo reanimacji, zmarł.

Do wypadku doszło ok. godz. 4:20 na prostym odcinku trasy DK nr 53 ze Szczytna do Rozóg.