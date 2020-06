Wyniki wyborów 2020. Szymon Hołownia skarży się na zdemolowane życie. "Czy jakieś stacje mnie przygarną?"

- Całe życie zdemolowane przez sześć miesięcy kampanii. Wierzyłem, że jesteśmy w stanie tę Polskę już teraz zacząć zmieniać przy użyciu instytucjonalnych narzędzi. Wszystko oddałem Polsce, a Polska stwierdziła, że jeszcze to nie jest jeszcze ten moment - powiedział Szymon Hołownia w porannym wystąpieniu na Facebooku, skierowanym do sympatyków.

Krótko odniósł się też do swoich planów zawodowych w najbliższej przyszłości. - Wszystkie oszczędności wydaliśmy na ten projekt. Wszystkie prace pokończone. Muszę się zastanowić, co dalej z życiem w sensie zawodowym, z czego utrzymam rodzinę. Czy ktoś zechce, żebym znowu gdzieś pisał, czy jakieś stacje mnie z powrotem przygarną? Będę się nad tym zastanawiał przez najbliższe dni - dodał.

Szymon Hołownia. "Jeśli będą kolejne wybory, to wystartujemy"

- Dlatego pokażę wam konto naszej fundacji "Polska od nowa". Bardzo was proszę, abyśmy założyli sobie miesięczny abonament wpłat w wysokości np. 20 zł. Jak nam zbuduje się odpowiednia kwota, to będziemy w stanie robić super rzeczy. Wszystkie te rzeczy, które planowałem robić w prezydenturze, możemy zrobić już teraz - tłumaczył Szymon Hołownia.

Apelował do sympatyków, aby "nie fiksowali się" na kolejne wybory (w 2023 roku odbędą się wybory samorządowe). - Chcemy zmieniać Polskę w rytmie pokolenia, a nie kadencji. Kogo obchodzi, kiedy są wybory? Czy mi, czy wam jest tęskno do jakich stołków, do ścigania w kampanii? Jak będą jakieś wybory, to na pewno w nich wystąpimy - dodał.