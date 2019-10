Wyniki wyborów 2019. Premier Mateusz Morawiecki dziękuje wyborcom z Górnego Śląska

"Dziękuję za każdy ze 133 687 głosów, które pozwoliły mi uzyskać mandat posła z Górnego Śląska" - napisał wieczorem na Twitterze Mateusz Morawiecki. Premier podziękował także "za tysiące rozmów i uściśniętych dłoni podczas spotkań na Śląsku i w całym kraju".

Przypomnijmy: ogólnopolskie wybory do parlamentu wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła poparcie 43,59 proc. głosujących. To oznacza, że do Sejmu wprowadzi 235 posłów i będzie mieć samodzielną większość.