Wyniki wyborów 2019. Poseł Kamil Bortniczuk pokazał zdarte podczas kampanii buty. Ma problem zdrowotny

Nietypowego podsumowania wyborów parlamentarnych dokonał poseł Kamil Bortniczuk, wschodząca gwiazda ugrupowania Porozumienie Jarosława Gowina. W trakcie kampanii wyborczej potrafił pokonać 10 km dziennie i zdarł aż trzy pary butów.

Posłowie pokazują zdarte buty. Tak walczyli podczas kampanii

Para jego eleganckich półbutów została całkowicie zdarta. Polityk zdarł obcasy, a w podeszwach pojawiły się dziury. Nie ma jednak zastrzeżeń do producenta, czyli znanej polskiej marki obuwniczej Badura. Nie będzie reklamował wyrobu.

Podobne zdjęcie ze zdartymi podeszwami opublikował poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. - "Moje buty potwierdzają: to była aktywna kampania. Codzienne poranki i popołudnia na stacjach metrach. Setki spotkań z organizacjami senioralnymi, pikniki, olimpiady sportowe. Tysiące rozmów i uściśniętych rąk. Czas na nowe buty" - napisał na Twitterze.

Te buty błagały o litość

Kiedy zdjęcia butów pokazaliśmy ekspertowi, towaroznawcy, specjalizującemu się w reklamacjach butów, ten aż załapał się za głowę. - Tu nie chodzi o intensywną kampanię. Tacy klienci nie szanują butów. To jest tzw. obuwie kategorii wyborowej, ze skórzaną podeszwą! Nie nadaje się do intensywnego użytkowania na chodniku, bruku itd. Podeszwa ze skóry licowej szybko nasiąka wilgocią i wyciera się w ekspresowym tempie - oburza się losem butów ekspert.

I zaraz poucza: - Taki but powinno ubierać się na specjalne okazje, chodzić po dywanie, w Sejmie, na salonach. Planując kampanię jesienią, politycy powinni doposażyć obuwie w gumowe zelówki. Nie wyobrażam sobie chodzenia w jednej parze butów przez miesiąc non stop. But, który pracował przez cały dzień, musi odpocząć. W kolejnym dniu kampanii zakładamy inną parę - dodaje rozmówca.