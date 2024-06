Wyniki do PE nie grają na korzyść Hołowni. Eksperci nie mają złudzeń

- W tej chwili Donald Tusk będzie miał okazję do przyciśnięcia koalicjantów. Nie wykluczam, że jeśli Szymon Hołownia nie wystartuje w wyborach prezydenckich, to jego formacja się zacznie rozsypywać. To znaczy, że posłowie z ruchu Hołowni będą przechodzić do Platformy - stwierdził historyk, politolog i publicysta prof. Antoni Dudek po ogłoszeniu wyników exit poll. ws wyborów do Parlamentu Europejskiego podczas programu Wieczór Wyborczy w WP. Z badania exit poll IPSOS wynika, że w wynikach do Europarlamentu Koalicja Obywatelska zdobywa 38,2 proc. głosów, a Prawo i Sprawiedliwość 33,9 proc, z kolei trzecią partią z wynikiem 11,9 proc. jest Konfederacja. W programie wyborczym WP pierwszymi gośćmi Patrycjusza Wyżgi są prof. Antoni Dudek i Barbara Brodzińska-Mirowska. Prof. Dudek ocenił wyniki wyborów dla ugrupowania Szymona Hołowni. Ekspert stwierdził, że lider partii 2050 powinien wystartować w wyborach prezydenckich, by zatrzymać swoich polityków przed odejściem do np. Platformy Obywatelskiej. Dzieje się to za sprawą tego, że Koalicja Obywatelska otrzymała najwięcej głosów od swoich wyborców, podczas gdy premier Donald Tusk i Szymon Hołownia w ostatnim czasie nie mogą osiągnąć porozumienia w kilku kwestiach. Dlatego też premier może zachęcić część posłów 2050 do przejścia do PO w ramach wypełnienia luk po wyborach. - Przy tym wyniku wersja "light" to jest rekonfiguracja umowy koalicyjnej, w której Hołownia dalej będzie marszałkiem, by pomóc mu wyjść z twarzą z opcją tego wycofania się, więc na pewno gorący czas w relacjach wewnątrz koalicyjnych - dodała Barbara Brodzińska-Mirowska.