Wydał wyrok bez czytania akt? Nominat Ziobry skompromitowany

Nominat Ziobry

Sprawa w pierwszej instancji trafiła do Mateusza Bartoszka. Sędzia przez 20 lat orzekał w sądzie rejonowym i nigdy nie awansował. Karierę zaczął robić dopiero po dojściu PiS do władzy, a pół roku temu Zbigniew Ziobro nominował go na prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.