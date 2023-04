Wybuch w Petersburgu. Rosyjskie służby zatrzymały 26-latkę

Do zdarzenia doszło podczas spotkania z fanami rosyjskiego blogera. Według świadków, jedna z uczestniczek podeszła do Tatarskiego, aby przekazać mu statuetkę. - Nagle nastąpił wybuch. Wybiegłem na zewnątrz z całym tłumem, ale to był naprawdę szok, wciąż dzwoni mi w uszach. Po eksplozji jeszcze bardziej dzwoniło mi w uszach. Wszyscy po prostu biegli, potykali się, wszyscy panikowali - relacjonuje Mikołaj, uczestnik spotkania, cytowany przez niezależny portal Meduza.