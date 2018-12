Wybuch w czeskiej kopalni, są ofiary i ranni. Wśród nich Polacy

W kopalni w czeskiej Karwinie doszło do wybuchu metanu. Nie żyje co najmniej pięć osób, dziesięć jest rannych. Ośmiu górników jest nadal poszukiwanych. Czeskie media podają, że ofiarami są najprawdopodobniej Polacy.

Do wybuchu doszło w czwartek po godz. 17.00 - informuje ct24.ceskatelevize.cz. Początkowo czeskie media podawały, że jest jeden zabity górnik i dziesięciu rannych. Dziesięciu górników jest poszukiwanych. Przed północą poinformowano, że zginęło co najmniej pięciu górników i najprawdopodobniej to Polacy. Trwa akcja ratunkowa - nadal poszukiwanych jest ośmiu górników.