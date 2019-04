Wybory w Izraelu. Partia Netanjahu łeb w łeb z Niebiesko-Białymi

Po przeliczeniu 97 proc. głosów oddanych w wyborach parlamentarnych w Izraelu partia Likud, na czele której stoi premier Benjamin Netanjahu może liczyć na tyle samo miejsc w Knesecie, co centrowa koalicja Niebiesko-Białych.

Tak czy inaczej, zwycięzca wyborów w Izraelu będzie musiał szukać koalicjanta, by zyskać większość w Knesecie. To zresztą sytuacja typowa dla izraelskiego parlamentu, ponieważ jeszcze żadna partia nie zdołała zdobyć większości w parlamencie. Kluczowe mogą okazać się konsultacje z prezydentem, który powierza misję utworzenia rządu. Nie musi jednak zwrócić się do partii, która zdobyła najlepszy wynik - może wybrać to ugrupowanie, które ma największe szanse na utworzenie stabilnej koalicji. Obecnie prezydentem Izraela jest Re’uwen Riwlin z partii Likud.