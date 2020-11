Wybory USA. Koniec głosowania w części stanów. Zliczanie kart wyborczych i cząstkowe wyniki

Od północy czasu polskiego media za oceanem zaczęły publikować wyniki pierwszych sondaży exit poll, a więc a więc przeprowadzone na głosujących opuszczających lokale wyborcze. Zgodnie z doniesieniami CNN Joe Biden na godzinę 3:30 polskiego czasu zapewnia sobie 89 głosów elektorskich, Donald Trump 72 (do zwycięstwa potrzebne jest zgromadzenie 270 głosów elektorskich). Z kolei "The New York Times" wskazuje na większą przewagę Demokraty nad Republikaninem (132:92 głosów elektorskich).