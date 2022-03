Wybory. Spora zmiana preferencji. Wielu niezdecydowanych [SONDAŻ]

Badania sondażowe, przeprowadzone przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski wskazują na aktualne nastroje społeczne w kwestii poparcia dla określonych ugrupowań funkcjonujących na polskiej mapie politycznej. Respondenci zapytani zostali o to, czy poszliby do lokali wyborczych, gdyby wybory do Sejmu odbywały się właśnie teraz.