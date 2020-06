Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski odniósł się do prezydentury Andrzeja Dudy

W sobotę kampanię wyborczą zdominował temat praw osób wywodzących się z ruchu LGBT, który wywołał prezydent Andrzej Duda. Pozostali kandydaci przekonywali do swoich programów wyborczych w różnych częściach kraju. W Opolu Rafał Trzaskowski odniósł się ironicznie do prezydentury Andrzeja Dudy.

Rafał Trzaskowski kontynuował swoje tournee po Śląsku. Sobotę zaczął w Rybniku, potem udał się na Opolszczyznę, a na koniec dnia pojechał do Wałbrzycha.

- Polska potrzebuje odbudowania wspólnoty, tak na serio. Wczoraj napisałem list do sympatyków PiS-u. Mówię w nim jasno: ja nie jestem waszym wrogiem. Zawsze będę wyciągał rękę do tych, którzy będą wzmacniać państwo. Ale nie ma zgody na uwłaszczanie się na państwie, niszczenie kolejnych instytucji i niszczenie samorządu. Nie ma zgody na cenzurę, nie ma zgody na podziały, choć w TVP codziennie słyszymy nowe pomysły na to jak nas zmanipulować, podzielić. Nie da się odbudować autorytetu tej telewizji i dlatego trzeba ją zlikwidować - mówił Trzaskowski.

Co ciekawe, zaapelował o szacunek dla Andrzeja Dudy. - Polacy mają prawo mieć dość tego, że Duda nie jest szanowany nawet przez własne zaplecze polityczne. Tego też mamy dość, bo potrzebujemy szacunku dla głowy państwa - mówił Trzaskowski.

Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz wytykał prezydentowi Dudzie uległość wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Andrzej Duda nie gwarantuje na pewno pojednania, gdyż za jego prezydentury podział społeczny w Polsce jest największy. Będzie wiernie wykonywał polecenia prezesa Kaczyńskiego, nie patrząc na wszystko. On już się oswoił z tym, że został 'długopisem'" - mówił lider PSL.

Do prezydentury Andrzeja Dudy odniósł się również w Gdyni Szymon Hołownia. - Za dwa tygodnie możesz mieć prezydenta, który powie Ci to, co chcesz usłyszeć, po czym wróci na polityczne salony, do swoich. Albo wybierzesz takiego, który prezydenturę, nie tylko kampanię, spędzi z ludźmi. Wybierzesz prezydenta ludzi. Prezydenta, który przez tych pięć lat pokaże wszystkim to, o czym wszyscy chyba już zapomnieli. Rzeczpospolita to nie firma. To nie partia. To nie pole bitwy - mówił na spotkaniu z wyborcami.

W Krakowie i Katowicach zameldował się dzisiaj kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak. - To pewien paradoks tej kampanii wyborczej, że my, którzy przez lata byliśmy posądzani o radykalizm, o bardzo silne ideologiczne podstawy do tego zaangażowania politycznego – i były to częściowo oceny słuszne – okazujemy się merytorycznym głosem w polski Sejmie, merytorycznym głosem w tej kampanii wyborczej i punktem odniesienia do wyborców zniechęconych już tym jałowym podziałem politycznym, który się ukształtował – mówił Bosak.

W Poznaniu natomiast gościł kandydat Lewicy Robert Biedroń. Polityk podpisał się pod siedmiopunktowym "paktem dla kobiet". Lista zawiera zobowiązania dotyczące m.in. kwestie wyrównania emerytur i godnych płac dla kobiet, wprowadzenia możliwości bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia, czy do bezpłatnego dostępu do nowoczesnej antykoncepcji.