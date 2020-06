Jak bezpiecznie głosować podczas epidemii? Zobacz poradnik

już w niedzielę wielkie święto demokracji przed nami Pierwsza tura wyborów prezydenckich wyborów niezwykłych chyba w Rydzynie sanitarnym wszystko ze względu oczywiście na pandemia koronawirusa warto zatem zagłosować mądrze ale i bezpiecznie żeby wziąć udział w głosowaniu trzeba mieć jak zawsze dokument potwierdzający naszą tożsamość może być chociażby dowód osobisty ale nie tylko podczas tych wyborów to trzeba posiadać tak jak ja tutaj Chociażby z kieszeni Wyjmę maseczkę maseczkę lub chustę zakrywającą twarz bez nie wyjdziemy do lokalu wyborczego ale nie tylko warto mieć chociażby długopisy własny długopis swoje którym zakreśli my imię i nazwisko kandydata gorąca proszę apeluje by każdy kto będzie szedł z zagłosować do lokalu wyborczego miał na sobie maseczkę zasłonięty nas i usta to wszystko z właśnie ze względu na to bezpieczeństwo sanitarnego misja będzie miała długopisy które będą dezynfekowane no ale lepiej wziąć długopis długopis powszechna każdy ma długopis w domu więc tutaj sugerowałbym również i to gdy już wejdziemy do lokalu czego należy zdezynfekować ręce specjalne płyny znajdą się w każdym z lokali wyborczych oprócz tego to jest kolejna zmiana kiedy podejdziemy do członka komisji w ten nad po obiedzie maseczki abyśmy udowodnili że rzeczywiście Nazywam się Klaudiusz Michalec albo Jan Kowalski oprócz tego kolejna bardzo ważna rzecz zarówno w lokalu jak i przed lokalem należy zachowywać wystaw społeczne my jesteśmy przyzwyczaję do takich tłumów w lokalach tym razem tak nie będzie ponieważ liczba osób która wejdzie do lokalu będzie ograniczona jestem sprecyzowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia że jedna osoba może być na takiej powierzchni czterech metrów kwadratowych też jesteśmy przyzwyczajeni że członkowie komisji wyborczej i siedzą przy jednym stole jeden obok drugiego zaraz będą odstępy będą Przydziel albo plexi albo będą siedzieli przy pojedynczych stolikach lokale komisji wyborczych będą wietrzone i jeszcze jedna ciekawa na rzecz będą drzwi otwarte żeby uniknąć takiego kontaktu z plamkami a więc te względy bezpieczeństwa sanitarnego będą naprawdę bardzo mocno przestrzegane kolejna ważna rzeczy nie spędzamy w lokalu wyborczym zbyt dużo czasu Idźmy zagłosować jak najwcześniej aby nie tkwić w kolejkach No informacja dla nie he tym razem wasze pociechy to zostaną w domu się nie głosują No ja wiem że jest taki zwyczaj takie w miarę możliwości sugerowałbym żeby skorzystać żeby nie narażać właśnie dzieci także na ewentualne zarażenie się nie polecałbym przechodzenia z dziećmi Mam nadzieję że ten krótki przewodnik i sprawi że będą mogli państwo zagotować w najbliższą niedzielę w sposób bezpieczny bo przecież o to właśnie chodzi w Moszna po epidemii koronawirusa jeśli chodzi o samą głosowanie to pamiętajmy że to jest nasz Obowiązek obywatelski ale też i ogromny przywilej dla przypomnienia lokale wyborcze będą czynne od 7:00 do 21:00 w pierwszej turze w wyborach prezydenckich startuje aż 11 kandydatów zatem do dzieła Wybierz najlepszego z nich dla Polski Klaudiusz Michalec