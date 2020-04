Wybory prezydenckie 2020. Zarzuty unijnego komisarza Didiera Reyndersa pod adresem Polski

Komisja do spraw wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) omawiała sytuację Polski w zakresie praworządności. W spotkaniu uczestniczył unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders i polski minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Raport w sprawie przygotował szef komisji Juan Fernando Lopez Aguilar.

Szef komisji podkreślił, że w Polsce będą głosowane poprawki do ustawy przed wyborami prezydenckimi 2020. Pod znakiem zapytania stawia prawdziwą kampanię i debatę publiczną oraz koncepcję wolnego, równego, bezpośredniego, tajnego i zgodnego z konstytucją RP głosowania. Wszystko przez to, że do wyborów dojdzie w obliczu pandemii koronawirusa. Zauważa, że o ważności wyborów decydują Izba Dyscyplinarna SN składająca się z sędziów upolitycznionej KRS.