Wybory prezydenckie 2020 - sondaż. Nie chcemy głosować ani osobiście, ani korespondencyjnie

- Zwykli Polacy po prostu się boją o swoje życie i zdrowie. Element bezpieczeństwa jest decydujący. Jeśli chodzi o formę korespondencyjną, przywykliśmy do demokracji. Natomiast odstępstwo, polegające na listownym wybieraniu prezydenta, w naszym mniemaniu nie jest do końca demokratyczne - powiedział w rozmowie z dziennikiem politolog prof. Kazimierz Kik.

Przypomnijmy, że na wybory prezydenckie nalega PiS. Chce, by Polacy głosowali korespondencyjnie, co ma zapewnić im bezpieczeństwo w obliczu koronawirusa. Opozycja chce wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, co pozwoli przesunąć wybory. Z kolei Jarosław Gowin zaproponował przełożenie wyborów na 2022 roku. Andrzej Duda byłby prezydentem kolejne dwa lata, bez możliwości późniejszego kandydowania.