Wybory prezydenckie 2020. Prof. Łukasz Szumowski może być zadowolony z porozumienia liderów Zjednoczonej Prawicy

Przeciwny wyborom w maju Jarosław Gowin porozumiał się z Jarosławem Kaczyńskim co do tego, że należy – po decyzji Sądu Najwyższego stwierdzającej nieważność wyborów 10 maja – rozpisać wybory na nowo. Termin: lipiec 2020.

Dla pewności o to, czy minister zdrowia wiedział o szczegółach kompromisu Gowina z Kaczyńskim, zapytaliśmy jego rzecznika. Wojciech Andrusiewicz odpowiedział nam krótko: resort zdrowia nie odnosi się do kwestii politycznych.

Wybory prezydenckie. Jasne rekomendacje ministra

– Żadna forma aktywności w dobie epidemii nie jest do końca bezpieczna. Wyjście do sklepu i na ulice może być niebezpieczne, do parku czy do pracy również może nieść ryzyko (...). Musimy zachować zdrowy rozsądek. Nie mamy twardych danych pokazujących, że wybory korespondencyjne są zagrożeniem dla życia i zdrowia – mówił minister zdrowia.