Wybory prezydenckie 2020. Porozumienie Jarosława Gowina odkłada wewnętrzne rozliczenia. "Głowa Gryglasa nie spadła"

Jak słyszymy, miał zdecydować o tym sam były wicepremier. – Szef powiedział, że dziś najważniejsze są wybory prezydenckie. Na tym się wszyscy mają skupić. Stwierdził, że do czasu wyborów rozliczeń w partii nie będzie – przyznaje jeden z polityków Porozumienia, stronnik Gowina.

Wybory prezydenckie. Stłumiona krytyka

Część polityków Porozumienia podważało działania swojego lidera. Przypomnijmy: Jarosław Gowin sprzeciwiał się przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w maju, co nie spodobało się kilku posłom jego formacji i niektórym działaczom, którzy krytykowali stanowisko prezesa partii.

Za wyborami w maju opowiadali się między innymi europoseł Adam Bielan, wiceministrowie Zbigniew Gryglas i Jacek Żalek czy poseł Kamil Bortniczuk. Wszyscy są członkami Porozumienia, ale żaden z nich nie podzielał zdania Gowina ws. wyborów. W końcu jednak to plan Gowina został zrealizowany – lider Porozumienia wypracował kompromis z Jarosławem Kaczyńskim – a wybory zostały przesunięte. Niesmak po kilku tygodniach prowadzenia otwartych sporów jednak pozostał.

"Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek poważny polityk w kraju przedkładał swoje ego, urażone ego, swoją twarz, ratował twarz w ten sposób, że będzie rozbijać rząd, rozbijać koalicję rządową w czasie tak potężnego kryzysu, z jakim mamy do czynienia – mówił niedawno o liderze Porozumienia (choć nie wprost) przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia Adam Bielan.

new tab

– Musieliśmy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich tygodni, przede wszystkim z udziałem naszego prezesa. Nie chciałbym mówić publicznie o tej dyskusji. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że w sprawie głosowania korespondencyjnego, naszego zachowania w tej sprawie, rozmów z opozycją, były różne zdania w Porozumieniu. Nie wyobrażam sobie, żeby Porozumienie prowadziło jakikolwiek rozmowy z opozycją na temat obalenia rządu czy tworzenia innej większość – powiedział Bielan w Polskim Radiu 24.

Dyskusja o wyborach. "Głowa Zbyszka na stole"

Ostatecznie nie doszło do personalnych rozliczeń w partii. Gowina na posiedzeniu władz partii skrytykował tylko Bielan.

Z partii póki co nie został wyrzucony Zbigniew Gryglas. Wniosek w tej sprawie został złożony przez wiceprezesa Porozumienia Roberta Anackiego, ale głosowanie nad wnioskiem zostało odroczone na kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu. O tym, że wykluczenia Gryglasa domagają się politycy Porozumienia, pisaliśmy w Wirtualnej Polsce jako pierwsi . Powód? Podważanie pozycji lidera, rozbijanie ugrupowania i obcesowe odnoszenie się do swoich partyjnych kolegów. Gryglas miał stracić także funkcję wiceministra aktywów państwowych (Porozumienie wycofało Gryglasowi rekomendację).

Wicepremier i jedna z liderek Porozumienia Jadwiga Emilewicz na posiedzeniu władz ugrupowania miała zwrócić się do Gryglasa słowami: "Zbyszku, pierwsza widziałabym Twoją głowę na tym stole, ale dla jedności dziś się wstrzymam". Również Jarosław Gowin stwierdził, że mimo nagannego zachowania Gryglasa (który grał przeciwko liderowi i przeciągał polityków Porozumienia na stronę PiS), należy wstrzymać się z personalnymi decyzjami w partii co najmniej do wyborów prezydenckich, które mają być priorytetem.