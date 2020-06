Wybory prezydenckie 2020. Ostatni dzień kampanii wyborczej. Robi się nerwowo

Wybory prezydenckie 2020. W niedzielę, 28 czerwca, pójdziemy do urn, by oddać głos na swojego kandydata w I turze wyborów prezydenckich. Kandydaci mają ostatnią szansę, by przekonać nas do siebie - w piątek ostatni dzień kampanii wyborczej. O godz. 24.00 rozpoczyna się cisza wyborcza.

Wybory prezydenckie 2020. Ostatni dzień kampanii wyborczej (East News)